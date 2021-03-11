Одесская мэрия усиливает карантин и переходит на дистанционную работу

Новый режим работы вводится с 12 марта.

Одесская мэрия усиливает карантин и переходит на дистанционную работу
Фото: Вікіпедія

В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации и с целью предотвращения распространения COVID-19 городской совет переходит на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Согласно подписанному мэром распоряжению, с 12 марта в исполнительных органах Одесского городского совета вводится удаленная работа (до особого распоряжения).

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовано утвердить графики дежурства работников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех мероприятий, проведение которых запланировано, начиная с 12 марта.

Департамент по вопросам обращений граждан Одесского городского совета будет осуществлять прием через электронную почту.

Соответственно, на период усиления карантинных мер личный прием граждан руководящим составом Одесского городского совета приостановлен.

"По специальному режиму работы с 12 марта будут работать Департамент оказания административных услуг, Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета. Коммунальным предприятиям и учреждениям Одесского городского совета рекомендовано по возможности ввести дистанционную работу с 12 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что, согласно с разделением на карантинные зоны, по состоянию на 11 марта Одесская область находится в "желтой" зоне.

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