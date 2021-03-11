Отстраненный Тупицкий снова созвал специальное заседание Конституционного суда

Оно назначено на 17 марта и касается расследования дел Майдана.

Отстраненный указом президента Александр Тупицкий издал распоряжение о созыве специального заседания Конституционного суда.

Заседание назначено на 14:30 17 марта, говорится в сообщении пресс-службы КСУ. На нем должны рассмотреть обращение следователя-заместителя главы Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами 2013-2014 гг., ГБР А. Яблонского.

Фото: Конституционный суд

Александр Тупицкий отстранен от должности главы КСУ с декабря прошлого года. Президент издал соответствующий указ сроком на два месяца в связи с подозрением в совершении Тупицким уголовного преступления – судейского мошенничества. В КС заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий, и обжаловали его указ.

3 февраля Верховный Суд отказал Тупицкому в открытии производства, мотивируя тем, что его не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства.

26 февраля Зеленский еще на месяц продлил отстранение главы Конституционного суда. После этого Тупицкий вновь подал ходатайство об обжаловании указа об отстранении.

Уже после отстранения Тупицкий созвал специальное заседание КС, но представитель президента в суде Федор Вениславский заявил, что он не имел таких полномочий.