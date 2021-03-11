Главу спецслужбы Словакии задержали за коррупцию

Пчолинского задержали по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара.

В Словакии задержали руководителя информационной службы (SIS) Владимира Пчолинского, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Пчолинского в четверг утром задержали сотрудники Национального уголовного агентства (NAKA) по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара.

Пчолинский в свое время был членом этой партии, хотя ранее заявлял, что покинул движение в 2007 году и больше не имел к нему отношения.

Словацкая информационная служба вела дело Коллара, которого подозревают во взяточничестве судьям, но, как считает антикоррупционное агентство, по указанию нового руководителя Пчолинского они должны были прекратить эту деятельность и не расследовать дело Коллара.

Пчолинский был назначен на должность в апреле 2020 года уже новой властью. На должность его номинировала коалиционная партия "Мы - семья", а его жена и брат входят в руководство этой политической силы и являются одними из самых активных ее политиков. В конце октября прошлого года полиция все же арестовала Коллара, и он все еще находится под стражей.

Словацкая информационная служба (SIS) является гражданским разведывательным и контрразведывательным органом, ее аналогом в Украине является Служба безопасности Украины. Словацкие СМИ отмечают, что даже в прошлом Пчолинский часто обладал информацией, к которой обычные люди просто не имеют доступа.

Напомним, 2 декабря словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны. Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, которая в прошлом году оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы".

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