Белорусскому политзаключенному Тихановскому выдвинули окончательное обвинение

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении блогера, мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея Тихановского.

Ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям ("организация массовых беспорядков", "разжигание социальной розни", "препятствование работе ЦИК", "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Санкция последней, самой тяжкой из них, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет, передает Радио Свобода.

Кроме Тихановского, обвиняемыми по уголовному делу проходят также лидер незарегистрированного объединения "Народная громада" Николай Статкевич и их соратники.

Следственный комитет также оценил убытки от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

В ведомстве отметили, что завершили расследование выделенных по "делу Тихановского" девяти уголовных производств в отношении 25 лиц, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.

Сергей Тихановский - белорусский блогер, автор канала You Tube "Страна для жизни", в котором он открыто говорил о проблемах, которые есть в Беларуси. Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации в качестве кандидата в президенты. 29 мая, вероятно, в результате милицейской провокации, произошли столкновения на собрании в Гродно. Сергей Тихановский был задержан и с тех пор находится под стражей. Он признан политзаключенным.