Cын президента "Киевгорстроя" стал депутатом Киевсовета

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг принес присягу новый депутат - 27-летний Илья Кушнир, сын главы правления и президента холдинговой компании "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Кушнир-младший заменил депутата Лесю Петровскую, которую 23 февраля назначили уполномоченным по правам людей с инвалидностью.

Он будет представлять объединение "УДАР".