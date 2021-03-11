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2021-03-11
Cын президента "Киевгорстроя" стал депутатом Киевсовета
Кушнир-младший представляет мэрскую фракцию "УДАР".
Фото: kmr.gov.ua
На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг принес присягу новый депутат - 27-летний Илья Кушнир, сын главы правления и президента холдинговой компании "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Кушнир-младший заменил депутата Лесю Петровскую, которую 23 февраля назначили уполномоченным по правам людей с инвалидностью.
Он будет представлять объединение "УДАР".
Напомним, что "Киевгорстрой" является одним из крупнейших застройщиков Киева. По подсчетам сайта "Лун", с 2010 года компания сдала 137 домов и строит еще 112.