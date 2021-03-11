Минюст подал иск о запрете "Партии Шария"

Первое судебное заседание назначено на 6 апреля.

Минюст подал иск о запрете "Партии Шария"
Фото: sharij.com.ua

Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит запретить политическую партию "Партия Шария".

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Суд принял иск к рассмотрению и открыл производство.

Министерство попросило суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов о противоправности деятельности "Партии Шария" и запретить ее.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля.

Министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке написал, что иск основывается на статье 21 закона "О политических партиях в Украине", которая регламентирует запрет партий.

"Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего «лидера», - господином Шарием", - написал Малюська.

Он признал, что дело может быть сложным, потому что партия "выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально сторонних лиц".

"Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - заявил Малюська.

Согласно последним социологическим опросам, рейтинг "Партии Шария" колеблется в районе 3%. Этого достаточно, чтобы претендовать на прохождение в Верховную Раду, но по итогам местных выборов в 2020 году она получила представительство во многих советах низшего уровня.

Напомним, что 16 февраля блогеру Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК).

Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

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