"Княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей РоSSийской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти".

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал Всемирный Экономический Форум исправить обнародованную по случаю 8 марта информацию об украинской княгине Ольге. По словам Порошенко, РоSSия привыкла навязывать миру ложь, свое альтернативное видение истории и имперские нарративы, в том числе и о том, что якобы Ольга была основательницей РоSSии.

«К 8 марта уважаемый мной Мировой Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно почитают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню роSSийской правительницей и основоположницей современной РоSSии. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», - пишет Петр Порошенко в Facebook.

«Княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, покорившей мятежные племена, осуществившей первую государственную реформу и положившей начало прочным дипломатическим связям с Западной Европой. Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и РоSSии, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей РоSSийской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя 300 с лишним лет после ее смерти», - отмечает пятый Президент.

«Каждый день мы становимся свидетелями того, насколько важна защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты», - отмечает Порошенко.

«Прошу команду @World Economic Forum немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники», - призвал лидер «Европейской Солидарности».