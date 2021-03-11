Порошенко призвал Всемирный Экономический Форум, назвавший княгиню Ольгу основательницей РоSSии, исправить ошибку
"Княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей РоSSийской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти".
Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал Всемирный Экономический Форум исправить обнародованную по случаю 8 марта информацию об украинской княгине Ольге. По словам Порошенко, РоSSия привыкла навязывать миру ложь, свое альтернативное видение истории и имперские нарративы, в том числе и о том, что якобы Ольга была основательницей РоSSии.
«К 8 марта уважаемый мной Мировой Экономический Форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно почитают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню роSSийской правительницей и основоположницей современной РоSSии. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», - пишет Петр Порошенко в Facebook.
«Княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, покорившей мятежные племена, осуществившей первую государственную реформу и положившей начало прочным дипломатическим связям с Западной Европой. Вот только Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и РоSSии, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей РоSSийской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя 300 с лишним лет после ее смерти», - отмечает пятый Президент.
«Каждый день мы становимся свидетелями того, насколько важна защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты», - отмечает Порошенко.
«Прошу команду @World Economic Forum немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории и тщательно проверять свои источники», - призвал лидер «Европейской Солидарности».