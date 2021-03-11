Разумков: я не строю никаких политических проектов

Спикер опроверг наличие конфликта с Зеленским.

Разумков: я не строю никаких политических проектов
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он остается "верным команде" президента Владимира Зеленского и не строит никаких политических проектов.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"У меня настолько насыщенный график, что мне сегодня не до каких-то дополнительных проектов", - ответил Разумков на вопрос, есть ли у него в планах создать политическую силу.

Комментарии журналиста о том, что его потенциальными союзниками называют бывшего премьера Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко, спикер ответил: "Если я не строю никаких проектов, как у меня могут быть союзники? На сегодняшний момент мне не оказывает политическую или иную поддержку ни Владимир Гройсман, ни Виталий Кличко".

Разумков сказал, что у него "нормальные, рабочие отношения" с Зеленским и нет конфликта.

"Общаемся, когда это необходимо. Практически каждую неделю есть общие совещания, встречи, могут быть звонки по тем или иным вопросам. Все заняты, у каждого свое направление работы", - сказал спикер.

Напомним, что у Разумкова один из самых высоких рейтингов доверия среди украинских политиков. В феврале социологический опрос группы "Рейтинг" показал, что Разумкову доверяют 29% респондентов - лучший показатель только у Зеленского.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua говорил, что Разумков не является членом партии и теоретически имеет потенциал стать самостоятельным политическим игроком. При этом он называл преувеличенными разговоры о конфликте Офиса президента и спикера Верховной Рады.

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