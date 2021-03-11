В Украину привезли вакцину БЦЖ

Срок годности предыдущей партии закончился еще 31 января.

В Украину привезли вакцину БЦЖ
Фото: editorji.com

В Украину 9 марта доставили 450 тысяч доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ, закупленной Детским фондом ООН за средства из остатков бюджета 2018 года. Позже Украина получит еще 640 тысяч доз.

Об этом сообщило на своем сайте в четверг Министерство здравоохранения.

В последний месяц в Украине новорожденных не прививали от туберкулеза из-за истечения срока годности предыдущей партии болгарской вакцины БЦЖ.

"У вакцины БЦЖ 31 января закончилась регистрация и срок годности. Мы еще в прошлом году в сентябре или августе, понимая, что истекает срок, заказали ЮНИСЕФ дозакупить вакцины за средства 2018 года, предупредили, что вакцины нам нужны в декабре", - говорил в начале марта министр Максим Степанов.

Из-за форс-мажора со стороны ЮНИСЕФ поставки вакцины задержались на несколько месяцев.

Новая партия вакцины произведена в Индии на заводе Serum Institute of India.

Вакцину БЦЖ делают новорожденным на 3-5 день жизни. Если ребенок пропустил прививку, нужно обратиться к педиатру.

Для младенцев защита от туберкулеза очень важна: у маленьких детей заболевание протекает в виде генерализованной формы - с поражением печени, почек, костей и высоким риском туберкулезного менингита.

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