Сенат утвердил кандидатуру Гарланда на пост генпрокурора США

Сенат США утвердил Меррика Гарланда в должности генпрокурора страны. Гарланд также будет выполнять функции нового министра юстиции, передает CNN.

Во время голосования Гарланд получил поддержку 70 сенаторов, 30 выступили против. За этого кандидата отдали голоса не только сенаторы-демократы, но и часть республиканцев.

Ранее 68-летний Гарланд был судьей апелляционного суда. На должность генерального прокурора его выдвинул президент США Джо Байден.

"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследовании и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу", - сказал Гарланд.

Гарланд сменит на посту Уильяма Барра, который был назначен на эту должность в феврале 2019 года 45-м президентом Дональдом Трампом.