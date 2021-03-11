В НБУ отвергли обвинения Рожковой в цензуре

Пресс-служба регулятора заявила об "откровенной клевете" со стороны Рожковой.

В НБУ отвергли обвинения Рожковой в цензуре
Фото: пресс-служба НБУ

Департамент коммуникаций Национального банка отверг обвинения первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой в цензуре. В то же время там признают, что просили ее самостоятельно отредактировать текст интервью, которое она дала изданию "НВ".

Об этом говорится в комментарии руководительницы пресс-службы НБУ Галины Калачовой.

"Есть вещи, которые ты не очень можешь представить, и вот они с тобой случаются. А именно ситуация, когда спикер судится с институцией, публично озвучивает негативные месседжи в адрес руководителя и команды, а затем просит Департамент коммуникации это согласовать. А если ДК , согласно закрепленных за ним функций, выявляет репутационные риски для учреждения и просит спикера самостоятельно отредактировать текст, то спикер возводит на департамент откровенную клевету", - написала она в фейсбуке.

Калачева заверила, что Департамент коммуникаций НБУ не предоставлял "НВ" никакой альтернативной версии интервью.

"Мне жаль, что члены правления НБУ прибегают к искажению фактов, клевете и провоцируют СМИ на публикацию недостоверной информации", - написала она.

Напомним, что 10 марта сайт "НВ" опубликовал интервью с Рожковой, которое, по словам спикера, департамент коммуникаций Нацбанка пытался запретить.

За предыдущее интервью газете Kyiv Post Рожкова получила выговор, а ее полномочия серьезно урезали.

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