Верховный Суд начнет рассматривать обжалование санкций против "каналов Медведчука" с 15 марта

Верховный Суд открыл несколько производств по ходатайствам об обжаловании санкций, введенных против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. В частности, 9 марта открыто производство по иску ООО "ТВ Выбор" (входит в группу братьев Козаков), в котором обжалуется решение СНБО о наложении санкций и указ президента, который ввел его в действие.

Рассмотрение состоится 6 апреля в 10:00, сообщили в пресс-службе суда.

"В этот же день открыто производство по административному делу №9901/39/21 по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмене указа в части (приложение № 1 к решению СНБОУ), согласно которому применены санкции к истцу. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится в 14:00 6 апреля 2021 года", - пояснили в суде.

Также открыто производство и назначено судебное заседание на 19 апреля 2021 года в 14:00 по рассмотрению дела № 9901/33/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".

Эти производства добавились к другим, открытым по ходатайствам об обжаловании блокирования телеканалов, связанных с нардепами ОПЗЖ Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Так, 15 марта в 12:00 начнется рассмотрение первого производства по иску неназванного гражданина по тройке так называемых каналов Медведчука, следующие два запланированы на 29 марта, а также 5 и 7 апреля и 12 апреля.

Напомним, что 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Президент заверил, что в Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова. Решение о блокировании работы трех телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, не имеет никакого отношения к другим медиа.

10 февраля стало известно, что бывшие сотрудники медиахолдинга Козака планируют создать новый канал, владельцами которого станут они сами. Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о создании ООО "Медиахолдинг Новости", который организовали 100 бывших сотрудников ООО "Медиахолдинг Новости". Уставный капитал ООО составил 100 гривен.

25 февраля выяснилось, что сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого". Сообщалось, что запуск телеканала планируется в апреле. 26 февраля команда "каналов Медведчука" начала вещание на "Первом независимом", который отключили через час после эфира.