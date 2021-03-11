В РоSSии сумма штрафов "Радио Свобода" как "иноагента" превысила $ 730 тыс.

"Радио Свобода" может закрыть роSSийскую редакцию, если власти продолжат оказывать на нее давление.

В РоSSии сумма штрафов "Радио Свобода" как "иноагента" превысила $ 730 тыс.
Фото: nsn.fm

Мировой судья 369 судебного участка Москвы в среду оштрафовал "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора ее Русской службы Андрея Шарого на 53,9 млн руб (примерно $ 730 тыс.) по делам о немаркировке материалов иностранного агента.

Как передает Укринформ, об этом сообщает "МБХ медиа" после подсчетов на основе данных из картотеки суда.

Всего в суд поступило 252 материала, по 126 протоколов на ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и гендиректора Шарого. Из них в настоящее время рассмотрено 196 материалов. По статье о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) предусмотрены штрафы в размере 50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере 500 тысяч - для юридических. Таким образом, по состоянию на 10 марта, Шарого оштрафовали на 4 миллиона 900 тысяч рублей, «Радио Свобода» - на 49 млн рублей.

Также в суде пока остаются не рассмотренными 56 протоколов. Итоговая сумма штрафов организации и ее гендиректора может дойти до 69,3 млн рублей (примерно $ 940 тыс.), если в суд не поступят новые материалы.

"Штрафы - это организованная государством кампания принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом", - заявлял ранее региональный директор РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий.

При этом The New York Times сообщал, что "Радио Свобода" может закрыть роSSийскую редакцию, если власти продолжат оказывать на нее давление в связи с законом об иноагентах.

Напомним, в конце 2017 года в РоSSии зарубежные СМИ приравняли к иностранным агентам. Закон приняли после того, как в США попросили зарегистрироваться иноагентом филиал роSSийской телекомпании.

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