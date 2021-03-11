Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19

Дипломат и его дочь заразились коронавирусом, но не придерживались карантина.

Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Фото: telegraf.com.ua

Польские спецслужбы обвинили роSSийского дипломата в распространении коронавируса. Речь идет о генеральном консуле РоSSийской Федерации в Познани Игоре Ощепкове.

Об этом сообщает RMF24.

Как заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, дипломат и его дочь заразились коронавирусом еще в январе, но не придерживались карантина.

Целый месяц до того, как покинуть Польшу, Ощепков активно участвовал в различных мероприятиях и осуществлял иные действия, которые "создавали дополнительную эпидемическую угрозу в Польше".

В частности, консула видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", - сказал Жарин.

Ощепков был выслан из страны в ответ на действия РоSSии, которая объявила персоной нон грата польского консула в Санкт-Петербурге. РоSSийские власти обвинили польского дипломата в участии в протестных акциях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Патриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в УкраинуПатриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Глава НБУ Кирилл Шевченко заболел COVID-19Глава НБУ Кирилл Шевченко заболел COVID-19
Рожкова обвинила руководство НБУ в цензуреРожкова обвинила руководство НБУ в цензуре
Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19
В ЕС обеспокоены обнаружением роSSийского современного вооружения на оккупированной части ДонбассаВ ЕС обеспокоены обнаружением роSSийского современного вооружения на оккупированной части Донбасса
Около центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах произошел взрывОколо центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах произошел взрыв
На Донбассе зафиксирован пролет роSSийского беспилотника - штаб ООСНа Донбассе зафиксирован пролет роSSийского беспилотника - штаб ООС
Премьер Индии сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19Премьер Индии сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19
Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и вакцину от COVID-19Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток-2" и вакцину от COVID-19
Докладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбития самолета МАУДокладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбития самолета МАУ
Последние новости
Подгружаем последние новости