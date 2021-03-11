Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19

Дипломат и его дочь заразились коронавирусом, но не придерживались карантина.

Польские спецслужбы обвинили роSSийского дипломата в распространении коронавируса. Речь идет о генеральном консуле РоSSийской Федерации в Познани Игоре Ощепкове.

Об этом сообщает RMF24.

Как заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, дипломат и его дочь заразились коронавирусом еще в январе, но не придерживались карантина.

Целый месяц до того, как покинуть Польшу , Ощепков активно участвовал в различных мероприятиях и осуществлял иные действия, которые "создавали дополнительную эпидемическую угрозу в Польше ".

В частности, консула видели в общественном месте, когда он фотографировал демонстрацию в защиту Алексея Навального 23 января в Познани.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболевания. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", - сказал Жарин.

Ощепков был выслан из страны в ответ на действия РоSSии, которая объявила персоной нон грата польского консула в Санкт-Петербурге. РоSSийские власти обвинили польского дипломата в участии в протестных акциях.