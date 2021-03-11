Съезд судей не избрал судью Конституционного Суда при повторном голосовании

Много бюллетеней были признаны недействительными.

Делегаты ХVІІІ Съезда судей в среду, 10 марта, не смогли выбрать судью Конституционного Суда при повторном тайном голосовании.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

"267 бюллетеней были получены делегатами. 243 бюллетеня признаны действительными. 24 бюллетеня признаны недействительными. Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко - 109 голосов. XVIII съезд судей Украины не выбрал судью Конституционного Суда Украины", - сказано в сообщении.

Делегаты съезда выбирали судью Конституционного Суда Украины среди семи претендентов. Во время первого тура голосования никто из них не получил необходимого количества голосов.

Напомним, 9 марта 2021 года стартовал трехдневный XVIII очередной съезд судей, одной из задач которого было избрание новых членов ВСП.

В первый день работы съезда членами ВСП избрали судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова.

В среду Съезд судей Украины избрал последнего, четвертого члена Высшего совета правосудия по своей квоте. Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.