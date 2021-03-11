Война на Донбассе: около Старогнатовки погиб украинский военный

Оккупанты восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в среду, 10 марта, в результате обстрела роSSийскими наемниками украинских позиций вблизи Старогнатовки погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Командование ООС выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. "На дерзкие действия противника наши воины открывали ответный огонь", - отметили в штабе.

Всего в течение 10 марта в районе ООС вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В пригороде поселков Пивденный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что 9 марта на Донбассе зарегистрировали сразу два десятка нарушений режима тишины.

Представитель ОРДЛО от Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Москва готовит военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "роSSийских миротворцев".

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук заявил, что Украина не готовит наступления на Донбассе, но готова защищаться от РоSSии и ее боевиков.