Глава НБУ Кирилл Шевченко заболел COVID-19

По его словам, чувствует он себя нормально.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь", - написал Шевченко.

По информации “Интерфакс-Украина”, на прошлой неделе Шевченко был в краткосрочном отпуске, его обязанности временно исполнял заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

Напомним, 5 марта глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса, которая сейчас наблюдается в мире.

"Британскую" мутацию ковида обнаружили в отобранных на Ивано-Франковщине образцах.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 6377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника.