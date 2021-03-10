ОБСЕ за минувшие сутки насчитала более 150 нарушений "тишины" на Донбассе

Вблизи Троицкого Луганской области в направлении беспилотника СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия.

ОБСЕ за минувшие сутки насчитала более 150 нарушений "тишины" на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 9 марта, СММ ОБСЕ насчитала более 150 фактов нарушения режима прекращения огня в зоне проведения ООС.

Об этом говорится в ежедневном отчете организации. В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня. Днем ранее, 8 марта, в области зафиксировано 105 таких нарушений.

В Луганской области миссия зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 20 таких нарушений.

"Вблизи Троицкого в Луганской области в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия", - сообщается в отчете.

Напомним, по данным штаба ООС 9 марта незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

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