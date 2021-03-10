В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда

Пожилая одесситка пришла к зданию управления Пенсионного фонда, расположенному по улице Ришельевской, облила дверь горючей жидкостью и подожгла.

Как сообщают одесские масс-медиа, 54-летняя женщина во вторник, 9 марта 2021 г, подошла к Приморскому отделу обслуживания граждан Главного управления пенсионного фонда Украины в Одесской области, на улице Ришельевская, д. 60, облила дверь здания легковоспламеняющейся жидкостью из бутылки и тут же подожгла.

На место происшествия прибыла бригада ГСЧС, которая быстро справилась с огнем. В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал, повреждения получила лишь нижняя часть двери.

Полиция изъяла у пенсионерки емкость с остатками горючей жидкости. На вопрос о причинах поступка женщина заявила, что она не может прожить на такую маленькую пенсию, которую ей платит государство.

В Одессе пенсионерка пыталась поджечь вход в здание Пенсионного фонда

Какое наказание за поджог двери в здании Пенсионного фонда ждет недовольную одесситку, в пресс-службе ГУНП в Одесской области не сообщили.

Зато стало известно, что за троих подростков, которые позвонили директору школы и сообщили о «минировании» здания, будут отвечать их родители. «Они будут привлечены к ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.


Шевченко Лилия, Тудей

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