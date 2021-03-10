Съезд судей не смог избрать кандидата в КСУ и проведет повторное голосование

В бюллетень внесены фамилии двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Съезд судей не смог избрать кандидата в КСУ и проведет повторное голосование
Фото: facebook/Прес-служба Ради суддів України

Делегаты ХVІІІ Съезда судей не смогли избрать судью Конституционного Суда в первом туре, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, поэтому проведут повторное голосование.

Как сообщает Укринформ, по результатам подсчета голосов наибольшую поддержку среди делегатов получили два кандидата на должность судьи Конституционного Суда - председатель Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко, за которого отдали свои голоса 102 делегата, и судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Александр Прокопенко, за которого проголосовали 58 делегатов.

Также делегаты съезда утвердили форму бюллетеня для проведения повторного тайного голосования по избранию судьи Конституционного Суда, в который включены фамилии двух кандидатов.

Делегаты съезда выбирали судью Конституционного Суда Украины среди семи претендентов, фамилии которых включены в бюллетень для голосования. Так на должность судьи КСУ претендовали судья Деснянского районного суда города Киева Валерия Бабко, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Николай Гусак, председатель Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Александр Прокопенко, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко Оксана Грищук, заместитель начальника (директора) отдела "тестологический центр" Национальной школы судей Михаил Цуркан и судья Харьковского апелляционного суда Виктор Яцына.

Напомним, 10 марта 2021 года стартовал трехдневный XVIII очередной съезд судей, одной из задач которого является избрание новых членов ВСП.

В первый день работы съезда членами ВСП избрали судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова.

В среду Съезд судей Украины избрал последнего, четвертого члена Высшего совета правосудия по своей квоте. Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.

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