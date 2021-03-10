Польский город разрывает проект с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича

На проект "Общая история Тернополя и Замостье" Польша собиралась выделить почти 69 тыс. евро.

Польский город Замостье прекращает реализацию вместе с Тернополем европейского гранта на почти 69 тыс. евро из-за присвоения Тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщил мэр города Замостье Анжей Внук, передает Укринформ.

"С прискорбием констатируем тот факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написал Внук в фейсбуке.

Он также сообщил, что городские власти Замостье вынуждени приостановить сотрудничество с Тернополем, в частности, финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замостье", на который Польша собиралась выделить почти 69 тыс. евро.

В мэрии Тернополя пока появление такого сообщения не комментировали.

В 2021 году за средства Евросоюза в рамках трансграничного сотрудничества планировалось реализовать украинско-польский проект "Общая история двух городов - Тернополь и Замостье", цель которого - продвижение и сохранение объектов исторического и культурного наследия этих двух городов.

Напомним, 5 марта Тернопольский городской совет присвоил городскому стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича. На днях в городе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

На призыв Лиона отменить переименование стадиона отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что "дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

22 января 2010 года Президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010-го Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не был гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.