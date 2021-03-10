С начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Украинские военные ответный огонь не открывали.

С начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток 10 марта роSSийские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные ответный огонь не открывали.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, роSSийско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ не поддавались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - сказано в вечерней сводке.

Сообщается, что в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска обстреливали наши позиции их автоматических станковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, что за последние сутки в Донбассе зарегистрировали сразу два десятка нарушений режима тишины.

Представитель ОРДО от Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Москва готовит военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "роSSийских миротворцев".

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук заявил, что Украина не готовит наступления на Донбассе, но готова защищаться от РоSSии и ее боевиков.

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