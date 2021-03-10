Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Депутат Киевсовета отметила, что Украина ни при каких условиях не может наполнять роSSийский бюджет.

Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Фракция «Европейская Солидарность» в Киевсовете считает недопустимым использование вакцины против коронавируса роSSийского производства. Об этом заявила лидер «ЕС» в Киеве Марина Порошенко на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

«Украинское законодательство четко признает РФ военным агрессором и оккупантом. А постановление Кабинета Министров запрещает в Украине регистрацию вакцин или других препаратов от коронавируса, которые разработаны и произведены агрессором. Вакцина «Спутник-V» разработана в РоSSии и не может быть применена и распространена в Украине и столице в частности», - подчеркнула Марина Порошенко.

Также она отметила, что Украина ни при каких условиях не может наполнять роSSийский бюджет: «Будет выглядеть очень цинично, когда мы с одной стороны боремся с роSSийской агрессией на востоке нашей страны, когда от роSSийских пуль гибнут наши воины, а с другой - мы платим РоSSии деньги за вакцину, которые затем могут пойти на финансирование войны на Донбассе. «Европейская Солидарность» категорически осуждает это», - отметила Марина Порошенко.

Глава комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения также отметила, что роSSийский препарат для прививок не прошел третий этап клинических исследований. И вакцинация ним противоречит всем общепринятым протоколам проведения испытаний. «Хочу подчеркнуть, что нет достоверных данных количества прививок среди самих россиян, нам доподлинно неизвестны побочные эффекты, ведь проверки препарата еще не завершены. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств призывают не спешить закупать «Спутник-V», - рассказала Марина Порошенко

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Патриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в УкраинуПатриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Главой Института рака может стать экс-нардеп Шипко, - СтефанишинаГлавой Института рака может стать экс-нардеп Шипко, - Стефанишина
Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19
Порошенко поздравил женщин с праздником весныПорошенко поздравил женщин с праздником весны
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2"
Больше демократии в РоSSии будет означать конец режима Путина, - Петр ПорошенкоБольше демократии в РоSSии будет означать конец режима Путина, - Петр Порошенко
Порошенко в интервью французской L'Express констатировал ухудшение ситуации с коррупцией в УкраинеПорошенко в интервью французской L'Express констатировал ухудшение ситуации с коррупцией в Украине
Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"Порошенко: "Санкции против Коломойского всегда были вопросом времени"
Украина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - ВитренкоУкраина в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси, - Витренко
У Зеленского прокомментировали санкции США против Коломойского: "Украина должна преодолеть систему, где доминируют олигархиУ Зеленского прокомментировали санкции США против Коломойского: "Украина должна преодолеть систему, где доминируют олигархи
Украина оказалась единственным экономически несвободным государством ЕвропыУкраина оказалась единственным экономически несвободным государством Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости