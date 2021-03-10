Украина не может использовать вакцину страны-агрессора, - Марина Порошенко

Фракция «Европейская Солидарность» в Киевсовете считает недопустимым использование вакцины против коронавируса роSSийского производства. Об этом заявила лидер « ЕС » в Киеве Марина Порошенко на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

«Украинское законодательство четко признает РФ военным агрессором и оккупантом. А постановление Кабинета Министров запрещает в Украине регистрацию вакцин или других препаратов от коронавируса, которые разработаны и произведены агрессором. Вакцина «Спутник-V» разработана в РоSSии и не может быть применена и распространена в Украине и столице в частности», - подчеркнула Марина Порошенко.

Также она отметила, что Украина ни при каких условиях не может наполнять роSSийский бюджет: «Будет выглядеть очень цинично, когда мы с одной стороны боремся с роSSийской агрессией на востоке нашей страны, когда от роSSийских пуль гибнут наши воины, а с другой - мы платим РоSSии деньги за вакцину, которые затем могут пойти на финансирование войны на Донбассе. «Европейская Солидарность» категорически осуждает это», - отметила Марина Порошенко.

Глава комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения также отметила, что роSSийский препарат для прививок не прошел третий этап клинических исследований. И вакцинация ним противоречит всем общепринятым протоколам проведения испытаний. «Хочу подчеркнуть, что нет достоверных данных количества прививок среди самих россиян, нам доподлинно неизвестны побочные эффекты, ведь проверки препарата еще не завершены. Кроме того, в Европейском агентстве лекарственных средств призывают не спешить закупать «Спутник-V», - рассказала Марина Порошенко