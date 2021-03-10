Елизавета II отреагировала на жалобы Меган Маркл и принца Гарри

Елизавета II, королева Англии, отреагировала на заявления, которые сделал ее внук принц Гарри и невестка Меган Маркл в интервью Опре. Королева Англии подчеркнула, что пара всегда будет любима королевской семьей и все проблемы они обсудят в частном порядке.

Елизавета II отреагировала на заявления Меган Маркл о тяжелой жизни в Великобритании

Букингемский дворец ответил на откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. В разговоре бывшая американская актриса рассказала о том, как тяжело ей жилось в Великобритании, когда ее преследовали и травили СМИ, о расовой дискриминации и прочем.

«Вся семья опечалена, узнав, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган, - говорится в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом от имени королевы Елизаветы. – Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство».

Также в заявлении говорится о том, что ко всем словам семья отнеслась очень серьезно, и в ближайшем будущем хочет обсудить это в частном порядке.

Елизавета II отреагировала на заявления Меган Маркл о тяжелой жизни в Великобритании

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимым членами семьи», - говорится от имени Ее Величества.

Интервью бывших герцога и герцогини Сассекских посмотрели более 17 миллионов человек в США и более 11 миллионов зрителей в Великобритании.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол будущего ребенка. Супруги также показали новое фото с 2-летним сыном Арчи.


Анастасия Березовская, Тудей

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