В Евросоюзе высказались в поддержку санкций США в отношении Коломойского

Представитель ЕС подчеркнул важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы.

Европейский Союз поддерживает решение США ввести санкции в отношении Игоря Коломойского.

Об этом в среду, 10 марта, заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает DW.

" ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти", - отметил Стано.

Представитель ЕС также отметил важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы.

По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале " ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мер, в частности, в отношении Восточной Европы".

При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза , имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Напомним, 5 марта 2021 года США запретили въезд Коломойскому и членам его семьи за его "причастность к значительной коррупции". Решение, о котором объявил лично государственный секретарь США Энтони Блинкен, было принято в соответствии с разделом 7031 (c) Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2020 года.