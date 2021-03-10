СБУ задержала чиновника НАН, который "зарабатывал" на аренде помещений Института электродинамики
За аренду бизнесмен должен был платить ежеквартально 50 тыс. грн. Договор на "услуги" Академии наук был заключен незаконно.
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы.
"Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривень ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства", - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Ранее СБУ разоблачила махинации с недвижимостью в центре Киева на $4 млн.