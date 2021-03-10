СБУ задержала чиновника НАН, который "зарабатывал" на аренде помещений Института электродинамики

За аренду бизнесмен должен был платить ежеквартально 50 тыс. грн. Договор на "услуги" Академии наук был заключен незаконно.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

Установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы.

"Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривень ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева .

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.