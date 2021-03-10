Заседание СНБО перенесли на 11 марта, - СМИ

Пока повестка дня неизвестна.

Заседание СНБО перенесли на 11 марта, - СМИ
Фото: rnbo.gov.ua

Проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны перенесли на четверг, 11 марта.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает Укринформ.

"Да, заседание СНБО перенесли на завтра", - проинформировали в ОП.

В то же время в Офисе главы государства отметили, что пока повестка дня не слишком известна, но напомнили, что на заседании Совбеза 26 февраля стоял вопрос подготовки стратегии возвращения Крыма, для голосования за который должны были собраться через две недели.

Кроме того, на прошлом заседании СНБО предлагали продолжить принимать решения о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 26 февраля.

На нем были лишены генеральских званий десять высокопоставленных должностных лиц времен Януковича, которые предали Украину в пользу РФ.

Также СНБО принял решение о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Следующее заседание СНБО анонсировали на 12 марта.

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