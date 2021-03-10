Кабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУ

Кабинет министров 10 марта поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Оксана Мовчан приняла решение вернуться в инвестиционную сферы деятельности, которая всегда ей была близка по специальности. Она уходит с государственной службы, но остается защитницей ценностей трансформации системы здравоохранения. Уходит с официальной должности, но будет держать прочную связь с командой НСЗУ", - говорится в сообщении.

В НСЗУ отмечают, что под руководством Оксаны Мовчан заработала Программа медицинских гарантий в полном объеме и состоялся второй этап медицинской реформы.

"Впервые в истории Украины медицинские учреждения получили управленческую и финансовую независимость, весь медицинский бюджет переведен на контракты. Сделан первый шаг в направлении регулирования ценообразования на рынке государственных медицинских услуг. Введена электронная статистика и электронные медицинские записи", - говорится в сообщении.

"Команда профессионалов остается. НСЗУ будет работать и дальше. И будет продолжать идею и задачи, которую ставит трансформация. Чтобы изменения, которых ждут пациенты и врачи, стали реальностью. Чтобы люди, нуждающиеся в медицинской помощи, всегда были уверены, что они ее получат - бесплатно и качественно", - приводит пресс-служба слова Оксаны Мовчан.

Напомним, Оксана Мовчан руководила Нацслужбой здоровья с конца 2019-го, после освобождения от должности предыдущего руководителя НСЗУ Олега Петренко.

После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех участников, потому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен будет управлять службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяцев объявят и проведут полноценный конкурс на голову НСЗУ.

Основным претендентом на пост главы Национальной службы здоровья считался бывший народный депутат Константин Ярынич.

19 августа правительство приняло решение об увольнении замглавы Национальной службы здоровья Натальи Рябцевой. Рябцева была единственным заместителем и.о. главы НСЗУ Оксаны Мовчан.

30 августа Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы НСЗУ Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.