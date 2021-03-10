Кабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУ

До 30 августа 2020 года Мовчан исполняла обязанности главы НЗСУ.

Кабмин поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы НСЗУ
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров 10 марта поддержал увольнение Оксаны Мовчан с должности заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Оксана Мовчан приняла решение вернуться в инвестиционную сферы деятельности, которая всегда ей была близка по специальности. Она уходит с государственной службы, но остается защитницей ценностей трансформации системы здравоохранения. Уходит с официальной должности, но будет держать прочную связь с командой НСЗУ", - говорится в сообщении.

В НСЗУ отмечают, что под руководством Оксаны Мовчан заработала Программа медицинских гарантий в полном объеме и состоялся второй этап медицинской реформы.

"Впервые в истории Украины медицинские учреждения получили управленческую и финансовую независимость, весь медицинский бюджет переведен на контракты. Сделан первый шаг в направлении регулирования ценообразования на рынке государственных медицинских услуг. Введена электронная статистика и электронные медицинские записи", - говорится в сообщении.

"Команда профессионалов остается. НСЗУ будет работать и дальше. И будет продолжать идею и задачи, которую ставит трансформация. Чтобы изменения, которых ждут пациенты и врачи, стали реальностью. Чтобы люди, нуждающиеся в медицинской помощи, всегда были уверены, что они ее получат - бесплатно и качественно", - приводит пресс-служба слова Оксаны Мовчан.

Напомним, Оксана Мовчан руководила Нацслужбой здоровья с конца 2019-го, после освобождения от должности предыдущего руководителя НСЗУ Олега Петренко.

После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех участников, потому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен будет управлять службой здоровья временно. После карантина в течение двух месяцев объявят и проведут полноценный конкурс на голову НСЗУ.

Основным претендентом на пост главы Национальной службы здоровья считался бывший народный депутат Константин Ярынич.

19 августа правительство приняло решение об увольнении замглавы Национальной службы здоровья Натальи Рябцевой. Рябцева была единственным заместителем и.о. главы НСЗУ Оксаны Мовчан.

30 августа Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы НСЗУ Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Словацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о ЗакарпатьеСловацкий премьер Игорь Матович лично извинился за шутку о Закарпатье
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
Патриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в УкраинуПатриарх Варфоломей подтвердил делегации "Слуги народа", что приедет в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин уволил главу ГосрыбагентстваКабмин уволил главу Госрыбагентства
Минкульт поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства на полтора годаМинкульт поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства на полтора года
Антикорсуд в шестой раз разрешил принудительный привод главы ОАСК ВовкаАнтикорсуд в шестой раз разрешил принудительный привод главы ОАСК Вовка
Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"Зеленский подписал закон о конкурсах на должности в госслужбу с правками "под Витренко"
Уволенный судья Емельянов планирует обратиться в Верховный суд и восстанавливаться в должностиУволенный судья Емельянов планирует обратиться в Верховный суд и восстанавливаться в должности
Комитет по разведке Сената США утвердил кандидатуру нового главы ЦРУКомитет по разведке Сената США утвердил кандидатуру нового главы ЦРУ
В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"
Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяцЗеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц
Депутат Киевсовета от ОПЗЖ и супруга главы "Киевгорстроя" застраивают Вильнюс на средства неизвестного происхождения - "Схемы"Депутат Киевсовета от ОПЗЖ и супруга главы "Киевгорстроя" застраивают Вильнюс на средства неизвестного происхождения - "Схемы"
Витренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетикиВитренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики
Последние новости
Подгружаем последние новости