Экс-спикер Рады Литвин претендует на должность ректора КНУ им. Шевченко

В списке претендентов - шесть человек.

Министерство образования и науки Украины обнародовало список претендентов на должность ректора КНУ им. Шевченко. Среди шести претендентов - бывший председатель Верховной Рады и глава Администрации президента времен Леонида Кучмы Владимир Литвин.

"Министерство образования и науки Украины в соответствии с законом «О высшем образовании» своим Письмом внесло кандидатуры претендентов на должность ректора КНУ имени Тараса Шевченко:

Болтовца Сергея Ивановича, доктора психологических наук, профессора;

Бугрова Владимира Анатольевича, кандидата философских наук, профессора;

Вижвы Сергея Андреевича, доктора геологических наук, профессора;

Литвина Владимира Михайловича, доктора исторических наук, профессора;

Рожко Александра Дмитриевича, доктора экономических наук, профессора;

Чудовской Ирины Анатольевны, доктора социологических наук, доцента", - сказано в документе, обнародованном в телеграм-канале "Выборы ректора КНУ 2021".

Владимир Литвин во времена Кучмы возглавлял Администрацию президента с 1999 по 2002 год, с 2002 по 2006 год был главой украинского парламента.

Литвина обвиняли в причастности к делу Гонгадзе и "кассетному скандалу", участии в ратификации "Харьковских соглашений" с Россией , принятии закона о языке Колесниченко-Кивалова и "диктаторских законов".

Несколько раз Литвин был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.

Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В прошлый раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.