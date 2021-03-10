НАПК приостановило доступ к Реестру коррупционеров

10 марта с 14:00 до 20:00 реестр будут обновлять.

Национальное агентство по предупреждению коррупции временно ограничило доступ к Единому госреестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в связи с работами по обновлению.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

"10 марта с 14:00 до 20:00 доступ пользователей к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), будет частично ограничен. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) будет проводить работы по обновлению реестра коррупционеров", - говорится в сообщении.

В НАПК просят пользователей учесть это при работе с реестром.

11 марта НАПК проведет презентацию обновленной версии реестра, участников которой ознакомят с новыми возможностями поиска, сбора аналитики и статистики, а также интеграции Реестра коррупционеров с другими электронными системами.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, - это портал, где есть информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года, ранее этим занималось Министерство юстиции Украины. Данные вносятся в реестр на основании решений судов, которые поступают в НАПК, или на основании приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.