НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

Фото: предоставлено пресс-службой А.Садового

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило на мэра Львова Андрея Садового и передало в суд 14 админпротоколов.

Они касаются "нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", сообщается на сайте НАПК.

Мэр Львова в своем фейсбуке пояснил, что админпротоколы касаются его попыток защитить руководительницу управления коммунальной собственности Инну Свистун от уголовного преследования.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"Во Львове, как и во многих других городах, общественные организации могут получить скидку на аренду коммунального имущества. Это важно для полноценной деятельности людей, часто выполняющих функции, которые должно было бы делать государство. В прошлом году прокуратура поставила под сомнение правильность решения городского совета о скидке для ОО. Против руководительницы управления коммунальной собственности открыли уголовное производство", - написал Садовый.

Мэр сообщил, что разослал 290 писем депутатам Верховной Рады, премьер-министру, генеральному прокурору, президенту, директору НАБУ с аргументами об абсурдности обвинений.

"Суд по этому делу уже состоялся и своим решением подтвердил абсурдность обвинений. Зато прокуратура обратилась к НАПК из-за того, что я якобы вмешиваюсь в их деятельность, ибо своими обращениями делаю это дело публичным. И в ответ на мои письма составили на меня 14 протоколов. удивительно, почему не 290? Ведь писем было именно столько. По логике НАПК, мэр не имеет права защищать здравый смысл и закон. Это, пожалуй, первый случай в Украине, когда составляют протоколы за публичность и открытую позицию, противостоящую неправомерному давлению на местное самоуправление по стороны прокуратуры", - пояснил Садовый.

Напомним, руководительницу управления коммунальной собственности ЛГС обвиняли в заключении договоров аренды коммунального имущества по заниженным ставкам, но 31 декабря Галицкий районный суд Львова отменил подозрение Львовской областной прокуратуры.