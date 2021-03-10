Съезд судей Украины избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Должность получила судья из Луцка Инна Плахтий.

Съезд судей Украины избрал четвертого члена ВСП по своей квоте
Фото: facebook.com/judiciarypressoffice

Съезд судей Украины в среду избрал последнего, четвертого члена Высшего совета правосудия по своей квоте.

Им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий (159 голосов), сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

Напомним, что 15 марта 2021 года заканчиваются полномочия у членов ВСП, которые были избраны по квоте XIV внеочередного съезда судей Украины, который состоялся в 2017 году (у Игоря Артеменко, Андрея Овсиенко, Николая Худика и Виктора Шапрана).

10 марта 2021 года стартовал трехдневный XVIII очередной съезд судей, одной из задач которого было избрание новых членов ВСП.

В первый день работы съезда членами ВСП избрали судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова.

Голосование за последнего члена ВСП отложили на второй день.

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