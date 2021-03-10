Группы полицейских Мьянмы выехали из страны после приказа стрелять в протестующих

Офицеры бежали в пограничный штат и опасаются преследований.

Группы полицейских Мьянмы выехали из страны после приказа стрелять в протестующих
Фото: Будда.by

Группы полицейских из Мьянмы выехали из страны после получения приказа стрелять в протестующих, не согласных с военным переворотом. Сейчас они скрываются в Индии.

BBC пообщалось с группой полицейских, которые не согласились выполнять приказ и убивать митингующих. Один из них, 27-летний Наинг (имя изменено), рассказал, что сейчас проживает в индийском штате Мизорам, граничащем с Мьянмой.

"Мне приказали стрелять в протестующих. Я сказал им, что не могу", - поделился он.

Наинг добавил, что дважды отказался стрелять в демонстрантов. В Мьянме у него остались жена и две дочери. Мужчина опасается, что больше не сможет с ними встретиться.

Еще один офицер рассказал, как он и группа других правоохранителей бежали и отказались выполнять приказы.

"Я боялся, что меня заставят убивать или причинять вред невинным людям, протестующим из-за военных. Мы считаем, что со стороны военных было неправильно смещать избранное правительство", - отметил правоохранитель.

BBC добавляет, что достоверно проверить ни одно из заявлений правоохранителей им пока не удалось. Однако по официальным данным, после военного переворота из Мьянмы в Мизорам бежало более 100 человек.

Аналогичные заявления полицейских опубликовало и Reuters. Агентство пообщалось с правоохранителями, которые вынужденно уехали из страны после приказов стрелять в людей.

Полицейский Са Пенг (часть имени, полное не публикуется из соображений безопасности) рассказал, что 1 марта решил покинуть свой дом. Он три дня добирался в штат Мизорам, передвигался преимущественно ночью, чтобы его не схватили.

Напомним, что после захвата власти военными 1 февраля в Мьянме не утихают протесты. Среди демонстрантов погибло около 50 человек. Полиция и военные стреляют в них, при этом митингующие подчеркивают мирный характер протестов.

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