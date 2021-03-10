Аваков анонсировал инвестпроект по обновлению систем Укргидрометцентра

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства в среду анонсировал инвестиционный проект по обновлению систем Укргидрометцентра.

"Сейчас фактически мы пользуемся системой 70-х годов", - сказал министр, добавив, что в Украине практически отсутствует сеть метеорадаров и очень ограничены вычислительные мощности.

"Поэтому предлагается... МВД вместе с Минэкономики, Минфином и ГСЧС проработать вопрос о разработке инвестиционного проекта по модернизации и переоснащению национальной гидрометеорологической службы, для реализации которого может предоставляться государственная поддержка, в том числе путем привлечения кредитов от иностранного банка или международной финансовой организации", - зачитал Аваков протокольное решение Кабинета министров.

По его словам, партнерами проекта могут стать профильная американская компания Baron, с которой уже провели предварительные переговоры, и Экспортно-импортный банк США .

Напомним, что Украинский гидрометеорологический центр относится к сфере управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая, в свою очередь, является частью Министерства внутренних дел.