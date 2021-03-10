Корабли НАТО впервые в этом году вошли в порт Одессы

Вторая постоянная противоминная группа НАТО находится в Черном море с 25 февраля.

Утром 10 марта впервые в этом году в порт Одессы зашли корабли НАТО, сообщает местное издание "Думская".

Фото: dumskaya.net

Это вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 во главе с флагманским учебным кораблем из Турции A577 Sokullu Mehmet Pa?a. Также в группу входят турецкий корабль M267 Ayvalik, испанский M36 Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu.

Группа SNMCMG2 вошла в Черное море 25 февраля.

В этом году перед ней в Черное море заходили американские эсминцы типа "Арли Берк" - DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя обучение по дозаправке топливом на ходу и патрулированию, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.

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