Кабмин уволил главу Госрыбагентства

Правительство вернуло на работу человека, которого уволило несколько месяцев назад.

Кабмин уволил главу Госрыбагентства
Фото: darg.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду уволил главу Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Чуклину, возглавлявшую его чуть больше трех месяцев.

Об этом сообщили в телеграме депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко и Василий Мокан, участвующие в заседаниях правительства.

Чуклину уволили по соглашению сторон.

В то же время Кабмин назначил первого заместителя главы Госрыбагентства. Должность получил Олег Баздуганов, который уже работал на ней несколько месяцев в 2020 году, исполняя обязанности главы агентства, и был уволен в декабре.

Напомним, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра аграрной политики и продовольствия и который реализует государственную политику в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирование рыболовства, безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства.

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