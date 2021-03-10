Бывший нардеп Андрей Шипко стал и.о. директора Национального института рака

Он с апреля был первым заместителем и.о. директора НИР.

Экс-нардеп Партии регионов и группы "Возрождение" Андрей Шипко возглавил Национальный институт рака. До этого он с апреля был первым заместителем и.о. директора.

О назначении Шипко и.о. директора НИР сообщили на заседании ученого совета Института. Об этом LB.ua стало известно от источников в руководстве учреждения.

Шипко имеет степень доктора медицинских наук. Он защитил диссертацию по социальной медицине в 2019 году. Зимой 2020 года он участвовал в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины, но не прошел даже первый этап. Впрочем, через несколько месяцев с Шипко для назначения на эту должность провел собеседование глава Минздрава Максим Степанов, сообщила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина. Сегодня утром она написала в заметке в Facebook, что решение о назначении Шипко главой института Степанов уже принял.

"Был заместителем Юрия Вилкула (отца экс-вице-премьер-министра Украины правительства Азарова - Александра Вилкула) в Днепропетровской областной госадминистрации. 15 лет работает исключительно на государственных должностях, имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто. Если вам мало, вот его последний "подвиг" - летом на огромной скорости его катер протаранил соседней катер и скрылся с места происшествия, даже не попытавшись помочь людям, которые истекали кровью", - добавила Стефанишина.

Шипко также известен как депутат, который поддерживал законы 16 января 2014 года. После Евромайдана стал беспартийным, а затем прошел в следующий созыв парламента от «Возрождения».

В апреле прошлого года организация "Пациенты Украины" сообщила, что и.о. директора НИР Александр Яцына представил Шипко как своего заместителя. В организации отметили, что во времена своего депутатства Шипко был противником медицинской реформы.

В интервью "Украинской правде" в 2019 году Игорь Коломойский называл Шипко "наиболее вероятным претендентом на пост министра здравоохранения", но тогда версия олигарха не сбылась - Минздрав он так и не возглавил.

С 2006 года и в течение шести лет Шипко был заместителем главы Днепропетровского облсовета. Уже после этого стал депутатом и занимал должность члена комитета ВР по вопросам здравоохранения. В 2013 году журналисты сфотографировали электронную переписку Шипко с неустановленным лицом, в которой депутат назвал себя "куратором медицины".

Напомним, что предыдущий и.о. директора Института рака Александр Яцына руководил учреждением с апреля 2020 года, после того, как Минздрав остановил конкурс на должность директора из-за пандемии коронавируса. Полноправным директором института до осени 2019 года была Елена Колесник. Ее отстранили после обнаружения многочисленных нарушений.