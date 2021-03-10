Закон об электронных трудовых книжках опубликовали в парламентской газете "Голос Украины"

На полный переход отведено пять лет.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Закон был принят 5 февраля 265 голосами.

Он устанавливает пятилетний переходный период для внесения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра.

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский подписал данный закон.

Предыдущее правительство Алексея Гончарука тоже предлагало перевести трудовые книжки в электронный формат. Законопроект не успели рассмотреть и после смены Кабмина - отозвали.

С 2000 года данные о трудовом стаже вносят в электронные реестры.