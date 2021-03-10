Одновременно с "Большой реставрацией" к объектам культурного наследия будут строить дороги, - Тимошенко

В рамках проекта "Большая реставрация" планируется восстановить, реставрировать и отремонтировать около 150 культурных памятников за три последующих года. Предполагается, что подход к работе будет комплексным, и одновременно с реставрацией к объектам культурного наследия будут ремонтироваться или прокладываться новые дороги.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Кроме реставрации, мы строим туда дороги, ставим навигацию для того, чтобы люди, даже когда они не планируют поехать к какому-то объекту, видели указатель, заезжали, смотрели, провели там 30-40 минут-час и узнавали больше о своей стране", - рассказал Тимошенко.

По его словам, на "Большую реставрацию" в этом году выделено 2 млрд грн - такой суммы на обновление культурного наследия в Украине еще никогда не выделялось.

Он также сообщил, что в перечень объектов будут включены те, которые находятся не только на балансе Министерства культуры и информационной политики, но и на балансе других министерств, ведомств и местного самоуправления.

Часть объектов "Большой реставрации" восстанавливается в рамках крупных проектов, рассказал Тимошенко. Это касается, например, острова Хортица. "Там есть музеи, там нужно построить новый музей. Я сам узнал недавно, что у острова Хортица на дне реки лежат еще две или три чайки, которым многие сотни лет. Мы сейчас восстанавливаем музей именно для таких лодок, которые уже подняли. И будем делать из этого ивент, когда будем поднимать еще лодки", - сообщил он.

Тимошенко также рассказал, что сначала в планах было восстановить 150 объектов за год, впрочем, технология восстановления культурного наследия не позволяет сделать это в такой короткий срок. Кроме того, рынок реставраторов в Украине пока не так велик. "Мы дали толчок рынку и надеемся, что будут появляться новые компании", - добавил он.