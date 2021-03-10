В Минюсте подозревают, что жителей ОРДЛО и Крыма заставили массово подавать иски в ЕСПЧ

В Министерстве юстиции Украины подозревают, что жителей оккупированных районов Донбасса могли подтолкнуть массово подавать иски против Украины в Европейский суд по правам человека.

Об этом в интервью "Буквам" рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

Сейчас в ЕСПЧ находится 10,5 тыс. заявлений против Украины.

"Из них 8 тыс. - это Крым и Донбасс. Из этих 8 тыс. - 7 тыс. поданы с Донбасса. И из них 6 тыс. - жалобы исключительно против Украины. Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но же смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. жалоб, и из них 7 тыс. - это исключительно жалобы с Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - отметил Лещина.

"Нам из ЕСПЧ коммуницировали только два заявления. Первое касалось выплат пенсий Украины. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказано. Второе дело подобное - по разрушению жилья. Заявительница жалуется, что ее дом обстреляли украинские военные . Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне, поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - добавил представитель Украины в ЕСПЧ .

Лещина также сообщил, что в суде также 50-200 дел, где вместе фигурируют Украина и РоSSия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых захватили в плен и пытали.

"Заявления поданы против РоSSии, как нарушителя, и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. В частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - пояснил он.

Напомним, в феврале ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца, который требует признать, что его сын погиб из-за агрессии РоSSии против Украины.