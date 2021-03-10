Минск высылает польского дипломата "за участие в неофициальном мероприятии"

Консул принял участие в мероприятии, посвященном Дню "проклятых солдат".

Минск высылает польского дипломата "за участие в неофициальном мероприятии"
Фото: telegraf.com.ua

Беларусь высылает консула генерального консульства Республики Польша в Бресте за участие в неофициальном мероприятии, посвященном Дню "проклятых солдат" (участники антисоветского вооруженного подполья, которое действовало в Польше во второй половине 1940-х и в 1950-х годах - ред.).

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

"9 марта 2021 года в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", которое состоялось 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку "предложено покинуть территорию Беларуси".

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны по "проклятым солдатам" и их типичным представителям - "банде Бурого" - остается неизменной и неоднократно доводилась до сведения польской стороны. Абсолютно неприемлемой для нас является героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубые нарушения "обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране. Он также отметил, что угроза исходит "из стран Западной Европы, а именно - Украины и Польши".

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