Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова обвинила руководство НБУ в цензуре. По ее словам, департамент коммуникаций Нацбанка пытался запретить публикацию ее интервью изданию "НВ".

Об этом Рожкова написала в фейсбуке.

"Мое интервью для издания НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка. Это очередной пример цензуры в Национальном банке Украины, которая появилась с августа 2020 года после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах. Когда независимое мнение по важным для страны вопросам не просто никого не интересует, но и запрещается к высказыванию", - заявила она.

По ее словам, через несколько часов после проведения интервью глава Нацбанка издал приказ, запрещающий ей комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с Международным валютным фондом и даже национализации Приватбанка.

В НВ отказались согласовывать интервью с Департаментом коммуникаций НБУ и опубликовали его в полном объеме.

Напомним, что после предыдущего интервью газете Kyiv Post Рожкова получила выговор, а ее полномочия серьезно урезали.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние заместители нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления Шевченко в должность.