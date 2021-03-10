Минкульт поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства на полтора года

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства.

Об этом он сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента ввода всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал Ткаченко.

Он пояснил, что за этот период можно будет провести продвижение изучения украинского языка, в частности, учреждение бесплатных курсов во всех регионах, чего не было сделано раньше.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может разговаривать на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, не владеющее в достаточной степени украинским языком, в том, что его необходимо изучать", - добавил министр.

Напомним, с 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно по-украински.

За нарушение права на обслуживание на государственном языке Уполномоченный или его представитель должны составить акт и объявить предупреждение. За повторное такое нарушение налагается штраф на предприятие (а не собственно на человека, отказавшегося пользоваться государственным языком) в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов (5100 - 6800 грн). Штрафовать нарушителей смогут только с июля 2022 года.