Минкульт поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства на полтора года

За этот период можно будет провести продвижение изучения украинского языка.

Минкульт поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства на полтора года
Фото: Макс Требухов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею отсрочить штрафы за нарушение языкового законодательства.

Об этом он сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента ввода всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал Ткаченко.

Он пояснил, что за этот период можно будет провести продвижение изучения украинского языка, в частности, учреждение бесплатных курсов во всех регионах, чего не было сделано раньше.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может разговаривать на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, не владеющее в достаточной степени украинским языком, в том, что его необходимо изучать", - добавил министр.

Напомним, с 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись именно по-украински.

За нарушение права на обслуживание на государственном языке Уполномоченный или его представитель должны составить акт и объявить предупреждение. За повторное такое нарушение налагается штраф на предприятие (а не собственно на человека, отказавшегося пользоваться государственным языком) в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов (5100 - 6800 грн). Штрафовать нарушителей смогут только с июля 2022 года.

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