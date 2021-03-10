Кравчук: угрозы на Донбассе есть, мы будем отвечать на них зеркально

"Мы готовы защищать свою землю. Мы не будем нападать первыми".

Кравчук: угрозы на Донбассе есть, мы будем отвечать на них зеркально
Фото: sng.fm

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук заявил, что Украина не готовит наступления на Донбассе, но готова защищаться от РоSSии и ее боевиков.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дом".

"Мы готовы защищать свою землю. Мы не будем нападать первыми, никогда этого не делали. Украина всю историю никогда не проявляла агрессию, она всегда защищалась от врагов, и сегодня она защищается от роSSийского врага. Говорю, как есть", - сказал Кравчук.

Он добавил, что он как руководитель Контактной группы чувствует поддержку со стороны Запада, и выразил уверенность, что там четко понимают, кто агрессор на Донбассе.

"Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа все больше понимает, кто выступает агрессором - РоSSия. США заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться. Таким образом мир не будет равнодушен к тем попыткам, если кто-то решится таким способом испытывать мир и дальше. Думаю, он поплатиться очень серьезно", - сказал Кравчук.

"Мы не можем не видеть угроз. Они есть, и на угрозы мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Не начиная, не инспирируя, не провоцируя какие-то опасные действия для мира и жизни людей", - добавил Кравчук.

Напомним, что за последние сутки на Донбассе зарегистрировали сразу два десятка нарушений режима тишины.

Представитель ОРДО от Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Москва готовит военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "роSSийских миротворцев".

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