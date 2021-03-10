МИД отреагировал на призыв посла Израиля отменить переименование стадиона в честь Шухевича в Тернополе

"Дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича и требуем немедленно отменить это решение", - написал он в своем Twitter .

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

Твит посла возмутил читателей, в комментариях отметили, что Шухевич никогда не принадлежал к структуре СС, а он и его семья во время Второй мировой войны прятали евреев. Лиона призвали не вмешиваться во внутренние дела Украины и признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Официально на призыв Лиона отменить переименование стадиона отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Тогда как дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - написал представитель МИД Олег Николенко.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Напомним, 5 марта Тернопольский городской совет присвоил городскому стадиону имя главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В ближайшие дни в городе проходят XI спортивно - патриотические соревнования "Кубок Шухевича".

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армии с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

22 января 2010 года Президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не был гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.