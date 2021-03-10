Глава КГБ Беларуси обвинил Украину в поставках оружия "для терактов"

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом он заявил в эфире программы "Разговор у президента" на телеканале " Беларусь 1", передают "Белорусские новости".

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе - с угрозой гибели большого количества населения ... К сожалению это правда. Это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем", - сказал Тертель.

При этом он отметил, что КГБ располагает информацией относительно "причастных лиц" и "принимает соответствующие меры".

"Мы принимаем соответствующие меры: у нас есть достоверная информация о намерениях в настоящее время со стороны других лиц. Они выходят в том числе с территорий иностранных государств, некоторые из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств", - заявил глава КГБ.

По его словам, украинской стороне по линии Генпрокуратуры направлены "запросы по фактам, фамилиям и телефонам причастных лиц".

"Ответы нами не получены. По группе Олиневича получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запроса. Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной, и мы считаем, что это создает угрозу для нашего государства в перспективе", - подчеркнул глава КГБ.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Лукашенко заявил о якобы разоблачении группы террористов, которая "тоннами ввозила" оружие через территорию Украины и готовила теракты по всей Беларуси. По его словам, речь идет о так называемой группе Николая Автуховича, которую задержали 8 декабря.

В МИД Украины назвали заявление Лукашенко "очередной инсинуацией", которая "четко вписывается в его политику по запугиванию белорусского народа".

Это уже не в первый раз, когда Лукашенко связывает с Украиной определенные беспорядки в своей стране. В сентябре 2020 года он назвал Украину "форпостом политических провокаций", до этого также говорил, что провокаторы попадают в Беларусь через соседние страны.