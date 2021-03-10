Главой Института рака может стать экс-нардеп Шипко, - Стефанишина

В 13 часов в НИР состоится заседание ученого совета. По информации нардепа, решение о смене руководителя уже принял Максим Степанов.

Новым главой Национального института рака может стать бывший нардеп от Партии регионов и впоследствии "Возрождения", ныне - первый заместитель и.о. директора НИР Андрей Шипко. Решение о назначении принято главой Минздрава Максимом Степановым, сообщила на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

По информации LB.ua, полученной в руководстве НИР, по состоянию на утро 10 марта исполняющим обязанности директора Национального института рака еще был Александр Яцына. Впрочем, на 13 часов запланировано заседание ученого совета, на котором могут объявить о новом руководителе.

"Я приказа не видел. В 13 часов будет ученый совет. После 13 станет ясно", - сообщил собеседник.

Стефанишина напомнила, что Шипко голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и является фигурантом коррупционных расследований. По данным ЧЕСНО, жена Шипко под видом реконструкции построила клубную пятиэтажку, сам Шипко фигурировал в скандале с детсадом на Днепропетровщине. Здание сада было продано фирмам, аффилированным с братьями Шипко.

"Был заместителем Юрия Вилкула (отца экс-вице-премьер-министра Украины правительства Азарова - Александра Вилкула) в Днепропетровской областной администрации. 15 лет работает исключительно на государственных должностях, имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто. Если вам мало, вот его последний "подвиг" - летом на огромной скорости его катер протаранил соседней катер и скрылся с места происшествия, даже не попытавшись помочь людям, которые истекали кровью", - добавила Стефанишина.

Она отметила, что Шипко ранее проходил со Степановым собеседование на должность главы Национальной службы здоровья, но тогда назначение не состоялось. При этом за несколько месяцев до этого он участвовал в конкурсе на эту должность, но провалил уже первый этап. Шипко является доктором медицинских наук, диссертацию защитил в 2019 году.

Напомним, что летом прошлого года и.о. директора Института рака Александр Яцына представил коллективу Шипко как своего заместителя.

Сам Яцына был назначен и.о. директора в апреле, после того как Минздрав остановил конкурс на должность директора из-за пандемии коронавируса. Полноправным директором института до осени 2019 года была Елена Колесник. Ее отстранили после обнаружения многочисленных нарушений.