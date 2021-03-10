Зеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю 8 марта

Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды выдающимся украинкам по случаю Международного женского дня.

Соответствующий указ № 92/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть".

Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко, получившие орден "За заслуги" II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 года по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом "За заслуги" III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени. Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 года по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 года по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по вольной борьбе Юлия Ткач.

Также выдающимся украинкам были присвоены почетные звания.

Напомним, 8 марта Зеленский поздравил женщин и отметил, что это - праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью.

Международный женский день отмечается в мире уже 110 лет. В Украине этот день - выходной.