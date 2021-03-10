Виталий Кличко открыл памятник Тарасу Шевченко во Флоренции

Монумент установили в знаковом месте - в центре, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделлой открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко. Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции, сообщает официальный сайт Кличко.

«Сегодня, в День рождения великого Кобзаря состоялось символическое событие: во Флоренции (городе-побратиме Киева) мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделле за то, что мы наконец воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь итальянцы и туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь и часть украинской истории и культуры», – отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.

Монумент установили в знаковом месте – в центре, недалеко от всемирно известного флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate. Автор памятника, изготовленного на средства украинских меценатов, – известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Мэр итальянского города отметил, что сегодня Киев и Флоренция стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.

«Как Киев является столицей культуры и языка Украины, так же Флоренция – столица культуры и языка Италии. Сегодня, когда мы совместно должны противостоять пандемии, культура помогает чувствовать нам свою идентичность, укрепляет духовность и наше братство. Поэтому мы здесь сегодня, на этом событии, – ради общего блага», – отметил во время церемонии Дарио Нарделла.

Напомним, в 2015 году совместными усилиями Киевской городской власти, Посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в столице Украины, на Владимирской горке, открыли памятник итальянскому поэту, родившемуся во Флоренции, Данте Алигьери.