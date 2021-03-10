Зеленский поручил ускорить вакцинацию

С 24 февраля в Украине вакцинировали меньше 20 тысяч человек.

Зеленский поручил ускорить вакцинацию
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса.

Об этом он сказал на селекторном совещании во вторник, сообщает его пресс-служба.

"Правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Для ускорения вакцинации он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сказал, что для эффективной прививочной кампании нужно более тесное сотрудничество с главами областных государственных администраций.

На утреннем брифинге во вторник он также сказал, что его не устраивают темпы вакцинации.

"Я ставил другую задачу по темпам вакцинации. В связи с тем, что мы разворачивали процесс каскадным путем, уже на конец прошлой недели должны были выйти на 10 тыс. привитых в сутки. Пока мы не достигли этого показателя", - сказал Степанов.

С 24 февраля в Украине вакцинировали меньше 20 тысяч человек при том, что вакцины завезли на 250 тысяч (по две дозы).

Среди вакцинированных - президент Зеленский и министр Степанов.

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